Хранение препарата требует сверхмощных морозильных камер и особой инфраструктуры.

Транспортировка вакцины от коронавируса, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech, может оказаться сложнейшей логистической проблемой. Препарат следует хранить при ультранизких температурах.

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Как пишет "BBC Украина", вакцину следует хранить при температуре не менее -70 ° C, а вынимать ее из этой холодной среды можно не более четырех раз. Средние домашние морозильные камеры не могут обеспечить достаточно низкой температуры.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хенкок уже назвал транспортировку препарата "гигантской логистической операцией". Большинство других вакцин не требуют таких низких температур хранения, поэтому масштабной инфраструктуры для хранения и транспортировки большого количества доз новой вакцины пока нет.

В краткосрочной перспективе Pfizer планирует распространять вакцину из собственных центров компании в США, Германии и Бельгии. Ее будут перевозить наземным и воздушным транспортом, пока, в конце концов, она не окажется на месте назначения.

В Pfizer даже разработали специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если коробку не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней. Боксы можно будет использовать повторно.

Отмечается, что коробка вряд ли будет дешевой. Производители говорят, что стандартная охлажденная транспортировочная коробка, которая поддерживает температуру до -8°С (не до -80°С) в течение пяти дней и достаточно большая, чтобы вместить 1 200 вакцин, стоит около 6,6 тыс. долларов за единицу.

Как утверждают в Pfizer, после размораживания вакцина может сохранять свои свойства еще пять дней, однако этого мало.

Великобритания уже ведет масштабную подготовку к централизованному хранению и распределению вакцины по всей стране. Однако подробности в агентстве общественного здоровья Англии не сообщают.

Отмечается, что экстремально холодное хранение – не обыденное явление, и вряд ли оно будет доступно обычному семейному врачу.

В развитых странах вроде Великобритании и США логистика новой вакцины станет непростой задачей. Однако ситуация в развивающихся странах еще более тревожная. Так, в Буркина-Фасо (Центральная Африка) уже сейчас не хватает около 1000 медицинских холодильников.

"Европа и Северная Америка имеют мощную инфраструктуру "холодных цепей". Если вы едете в Африку и некоторые районы Азии, это очень проблематично", - отметил Майкл Бурлакис, профессор по логистике, закупкам и поставкам в Кренфилдской школе менеджмента.

"Что позитивно, я хорошо знаю, что план есть, компании начали планировать цепочки поставок, налаживая сотрудничество и обмен информацией между собой", - говорит он.

"В цепи поставок мы привыкли ожидать неожиданного. Но должен сказать, что в этом случае масштабы, сложность и мощность беспрецедентны", - подытожил эксперт.

Вакцина Pfizer-что известно

Продукт американской компании Pfizer и немецкой BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата. В испытаниях III фазы приняли участие более 43 тысяч человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.

Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участники заболели COVID-19. Испытание будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но на данный момент 90% инфекций были предупреждены.

Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны за неделю, у мира может появиться инструмент для борьбы с пандемией.

Еврокомиссия уже договорилась подписать с разработчиками соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В компании BioNTech сообщили, что цена для США за первые 100 миллионов доз составила 19,5 долларов за одну дозу. Стоимость вакцины будет разной для разных регионов мира.

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Автор: Дмитрий Захаров