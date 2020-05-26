В Израиле заявили о хакерских атаках на лаборатории, где разрабатывают вакцину от COVID-19

Отмечается, что кибератаки не смогли нанести ущерб процессу.

В Израиле неизвестные совершили кибератаки на лаборатории, которые работают над разработкой вакцины против коронавируса.

Читайте такжеThe Guardian: Вакцина от коронавируса не поможет всем, как жить дальше?Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Из-за кибератаки на прошлой неделе были закрыты сотни израильских веб-сайтов. Исследовательские центры, работающие над созданием вакцины против коронавируса также стали жертвами кибератаки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что атаки пытались, но не смогли нанести ущерб процессу разработки вакцины. Также сообщается, что с помощью кибератак не пытались украсть информацию.

Кроме того, указано, что о кибератаках сообщалось и в других исследовательских центрах по вакцинам по всему миру, в том числе в США и Англии. В некоторых нападениях обвиняли Россию и Китай.

Ранее УНИАН писал, что США обвинили Китай в хакерских атаках и попытках похитить разработки вакцины от COVID-19.

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