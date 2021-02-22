В Израиле и Палестине политики используют прививки от COVID-19 в своих политических кампаниях и конфликтах.

Вакцина от коронавируса стала новым источником политической власти. И это заметно во многих уголках мира. К примеру, то, как Израиль запустил свою экономику, провел обмен пленными с Сирией и отправил партию прививок в Сектор Газа, подчеркивает, как те, у кого есть доступ к вакцинам от COVID-19, получают власть в турбулентном регионе.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оказался на вершине этого тренда, привязав свое переизбрание к надеждам на успех кампании по иммунизации взрослого населения в стране. В то же время, он предложил вознаграждения для тех, кто сделает прививку, и наказание для тех, кто нет.

Читайте такжеВрач из Израиля рассказала, как стране удалось стать мировым лидером по темпам вакцинации от COVID-19 (видео)Израиль провел самую быструю в мире кампанию вакцинации, сделав хотя бы один укол половине от 9,3 миллионов человек в стране за менее чем два месяца. Во времена, когда в Европе и США прививки от COVID-19 приходится долго ждать, в Израиле их достаточно. И вакцинироваться может фактически каждый желающий. Клиники даже предлагали бесплатную еду и капучино, чтобы поощрить людей прийти и вакцинироваться.

Усилия Нетаньяху, кажется, наконец приносят плоды. Массовая вакцинация радикально сократила количество новых случаев заражения. Это позволило правительству в воскресенье отменить ряд ограничений, открыть магазины, торговые центры и некоторые школы после почти двух месяцев жесткого локдауну. В ближайшие недели все школы и рестораны снова заработают. Как раз вовремя, потому что выборы в Израиле пройдут 23 марта.

Политолог из Еврейского университета Гидеон Рахат замечает, что ситуация идет на пользу Нетаньяху. Однако, не известно, сможет ли вакцинация "перекрыть" обвинения в коррупции и широкий экономический вред от пандемии. По словам Рахата, все будет зависеть от "повестки дня" Нетаньяху.

"Он будет говорить о вакцинах все время", - сказал политолог, добавляя, что оппоненты израильского премьер-министра будут подчеркивать его ошибки за прошлый год.

Сотни тысяч людей потеряли работу и бизнес из-за ряда локлаунов. При этом распространено раздражение тем, что ультраортодоксальные религиозные группы могли не соблюдать карантин. И эти группы - главные политические союзники Нетаньяху. Многие критикуют его за то, что он слишком долго медлил с закрытием аэропортов, позволяя более заразным штаммам распространяться в стране.

Успех Израиля в вакцинации собственного населения сильно контрастирует с положением палестинцев. И это вызвало критику со стороны чиновников ООН и правозащитных групп, которые указывают на неравный доступ бедных и богатых стран к вакцинам. Эти группы утверждают, что Израиль ответственен за вакцинацию палестинцев. В свою очередь, правительство страны говорит, что промежуточные мирные соглашения не накладывают на Израиль такую задачу. Зато программа по вакцинации в стране охватывает собственное арабское население.

Читайте такжеВ Тель-Авиве начали вакцинировать от COVID-19 иностранцевМежду тем, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас не может обеспечить вакцинами свой народ. До этого времени он получил 2 тысячи доз от Израиля для иммунизации медиков на Западном Побережье, а также 10 тысяч доз от России.

Один из главных политических соперников Аббаса в воскресенье договорился о поставках 20 тысяч доз российской вакцины Sputnik V из ОАЭ. Это сделал Мохаммед Дахлан, который в прошлом был соратником Абасса, но был вынужден бежать из страны после конфликта с лидером Палестины. Очевидно, с помощью вакцин он пытается выставить Аббаса слабым как раз перед парламентскими выборами, которые пройдут в мае.

По словам автора из Газы Мустафы Ибрагима, Дахлан поддерживает ряд лояльных к нему политиков на выборах в Палестине. Таким образом, поставка прививок от COVID-19 усиливает его позиции и политическое присутствие.

Вакцинация от COVID-19 в Израиле:

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Перевод: Лесь Дымань