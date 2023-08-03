Число провокаций будет расти, заявил польский премьер.

Боевиков частной российской компании "Вагнер" перебрасывают к восточному флангу НАТО, чтобы дестабилизировать Альянс.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Сувалкском коридоре, пишет Reuters. "Мы должны осознавать, что число провокаций будет расти. Группа "Вагнер" чрезвычайно опасна, и ее перебрасывают на восточный фланг, чтобы дестабилизировать его", - сказал он.

Науседа считает, что численность "вагнеровцев" в Беларуси уже может превышать 4 тысячи человек. "Мы должны говорить не только о мерах на национальном уровне, но и... о том, что делать, если ситуация осложнится, включая закрытие границы с Беларусью. Это должно быть сделано скоординировано между Польшей, Литвой и Латвией", - добавил он.

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"Вагнер" в Беларуси: последние новости

Боевики "Вагнера" дислоцируюьтся в военно-полевом лагере возле села Цель Могилевской области. Они проводят учения для беларуских военных и делятся с ними опытом.

В конце июля премьре Польши заявил, что групу "вагнеровцев" перебросили в сторону Сувальского перешейка (коридора).

1 августа в сети сообщили, что беларуские вертолеты пересекли границу Польши. Польские власти сначала отрицали это, однако в итоге признали инцидент.

В Соединенных Штатах Америки заявили, что любые атаки группы "Вагнера" будут рассматриваться как нападения со стороны России.

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