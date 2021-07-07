Нарушительницу арестовали.

В Японии арестовали женщину, которая выстрелила из водяного пистолета в олимпийский факел, протестуя против проведения Игр во время пандемии.

Об этом пишет Vice.

В вирусном видео, опубликованном на YouTube, 53-летняя женщина призывает потушить факел и кричит "конец Олимпиаде", а затем стреляет из водяного пистолета. Женщину остановили, а факелоносец двинулся дальше.

Заместитель начальника полиции города Мито Нориаки Нагацука заявил, что нарушительницу арестовали за "умышленное нацеливание на бегуна и вмешательство в шествие".

“Нельзя стрелять водой в людей без уважительных причин. Очевидно, она не забавлялась - это не детская игра", - сказал он.

Олимпиада в Токио

Олимпийские игры должны были пройти в Токио летом 2020 года

Весной 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе на 2021 год в связи с пандемией коронавирус. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Спортивные игры сохранят приставку "2020" в маркетинговых целях.

Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Людмила Жерновская