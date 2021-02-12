Из-за распространения коронавируса в стране выросло число самоубийств среди женщин.

В Японии создадут должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране.

Читайте такжеГенсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии коронавируса худшим за столетиеСоответствующее поручение дал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, пишет Nikkei.

По решению премьера, должность займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Он будет совмещать работу на двух постах.

«Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», - отметил Суга, обращаясь к Сакамото.

Сакамото также должен отслеживать состояние детской бедности в стране, а также координировать помощь пожилым.

Министр по одиночеству

Стоит отметить, что подобная должность министра по одиночеству уже есть в Великобритании. Ее учредила экс-глава британского правительства Тереза Мэй в 2017 году.

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Автор: УНИАН