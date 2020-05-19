В Японии нашли 400-летнюю могилу англичанина-самурая, который стал первым иностранным сегуном

Он сыграл решающую роль в переговорах относительно заключения первого договора между Японией и Великобританией в 1613 году.

В Японии нашли могилу матроса Уильяма Адамса, первого англичанина, ступившего на эти земли, который стал полулегендарной личностью.

Его останки официально опознали через 400 лет после его смерти. Англичанин стал прототипом Джона Блекторна в романе Джеймса Клавелла «Сегун», на основе которого сняли популярный в 80-е годы одноименный мини-сериал, сообщает The History Blog.

Останки обнаружили в мемориальном парке Уильяма Адамса в Хирадо, префектура Нагасаки. Местонахождение могилы Уильяма Адама было предметом широких дебатов. Для него была построена гробница в его феоде в Хеми (современном городе Йокосука). Однако умер он в Хирадо. По слухам, именно там, на вершине холма Сакигата, он и был похоронен.

Останки были в небольшой урне, в которую они были помещены в 1930-е годы. Лишь пять процентов из них сохранились, что усложнило процесс идентификации. Анализ ДНК, проведенный исследователями из Токийского университета, показал, что кости принадлежали североевропейскому мужчине, которому на момент смерти было от 40 до 59 лет, примерно между 1590 и 1620 годами.

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После получения этих данных, исследователи смогли официально подтвердить, что кости принадлежали Уильяму Адамсу. Было известно, что по крайней мере восемь других англичан погибли в Хирадо примерно в то же время, но иностранцы были похоронены на собственном кладбище в портовом городе, в то время как Адамс попросил похоронить его на вершине холма с видом на океан.

Японские записи показывают, что он купил небольшой участок земли на вершине холма Сакигата где-то около 1613 года.

Адамс родился в 1564 году в Джиллингеми, Кент, и стал учеником корабелов Николаса Диггинса, когда ему было 12 лет. Двенадцать лет спустя, в 1588 году, Адамс поступил в Королевский флот. Он служил под командованием сэра Френсиса Дрейка в качестве капитана корабля снабжения.

В 1598 году он был нанят предшественником Голландской Ост-Индской компании, чтобы командовать флотом из пяти кораблей в путешествия на Острова пряностей через Южную Америку. Это было катастрофическое путешествие. Сотни членов экипажа погибли, пересекая Атлантику, Магеланов пролив и Тихий океан.

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В апреле 1600 года 24 людей, оставшихся в живых, включая Уильяма Адамса, бросили якорь у острова Кюсю после почти 20 месяцев в море. Все они были помещены в замок в Осаке по приказу Токугава Иэясу, уже фактического правителя Японии и будущего сегуна.

Через несколько лет Адамс стал личным другом и переводчиком Иэясу. Это был первый иностранный самурай Японии. Иэясу подарил ему два меча самурая. Адамс получил новое имя — Миура Андзин. Он служил Иэясу как хатамото — самурай, подчиняющийся непосредственно сегуну. Адамс построил для него корабли в западном стиле и сыграл решающую роль в переговорах относительно заключения первого договора между Японией и Великобританией в 1613 году.

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