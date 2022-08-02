В случае столкновений более серьезного характера, в ситуацию вмешается контингент KFOR, который находится в Косово.

Балканский конфликт является прекрасным полем для использования Россией этой ситуации с целью разжигания войны в центре Европы.

Об этом сообщила эксперт-балканист Мария Гелетей в эфире национального телемарафона.

"Это замечательное поле для использования Россией этой ситуации, потому что Россия использует любые маленькие беспорядки на Балканах: она использовала ситуацию в Македонии, которая случилась несколько месяцев назад, она использует Косово. Если посмотреть на западные и украинские медиа, у нас есть обычное упоминание о ситуации, а у россиян призывы о том, что там начинается еще одна линия фронта и начинается война. Хотя мы не видели войны, мы видели обычное противостояние, обычный протест", - сказала Гелетей.

По ее словам, ситуация между Сербией и Косово может перерасти в военный конфликт, поэтому косовская сторона после консультации с западными партнерами пошла на уступки. Вместе с тем, при столкновениях более серьезного характера в ситуацию вмешается контингент KFOR, который находится в Косово.

"Они не вмешивались в эту ситуацию, которая возникла в эти дни, потому что не было оснований. Они наблюдали за ней. Но если будет развиваться серьезнее, они будут вмешиваться. И это сохранит по крайней мере Косово от такой войны. Но это может быть другая страна на Балканах, это Босния и Герцеговина, она тоже очень чувствительна к конфликтам, она очень разделена", - сказала эксперт.

Она отметила, что эту ситуацию Россия тоже может использовать для того, чтобы разжечь войну в центре Европы, и тогда для европейцев будет сложно одновременно поддерживать Украину и Балканы.

Конфликт между Косово и Сербией: что известно

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны.

В то же время премьер Альбин Курти обвинил в беспорядках самого Вучича и директора Офиса по Косово и Метохии.

В командовании контингентом KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) заявили, что готовы вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

Впоследствии власти Косово заявили, что откладывает процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

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