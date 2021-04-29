Жители вынуждены прятаться в подъездах, чтобы купить продукты в госмагазинах по сниженной цене.

В Туркменистане власти запрещают формирование очередей у государственных магазинов, где можно купить самые необходимые продукты по субсидированным ценам.

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Как сообщает "Радио Азатлык", две недели назад сын президента Сердар Бердымухаммедов запретил населению собираться перед магазинами в столице Ашхабаде, заявив, что большие очереди «дискредитируют имидж» его отца. Подобные ограничения теперь введены и в административном центре Лебапского велаята Туркменабада.

По новым правилам, предварительно зарегистрированные граждане могут прийти в магазин за товарами только в назначенное время после звонка продавца.

В отличие от Ашхабада, очереди в Туркменабаде не были полностью запрещены, перед магазинами позволяют собираться до четырех человек. При этом остальные граждане вынуждены ждать в подъездах соседних домов, пока не подойдет их очередь.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», - рассказал журналистам житель Туркменабада.

Отмечается, что затяжной экономический кризис в Туркменистане и снижение курса национальной валюты на черном рынке снизили покупательную способность населения. В результате многие жители страны не в состоянии покупать продукты в обычной рознице и зависят от товаров по субсидированным ценам в государственных магазинах.

Люди начинают выстраиваться в очереди перед госмагазинами рано утром, чтобы иметь возможность купить субсидированные товары. Обычно продукция быстро заканчивается, на всю очередь ее не хватает. При этом субсидированные товары в таких магазинах товары отпускаются с 6 до 8 утра.

В месяц на одного человека обычно продается по 1 литру хлопкового масла, 1 литру подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса. Также востребованными продуктами являются куриные яйца и окорочка, но они редко бывают в продаже.

В то же время граждане, которые ранее не смогли приобрети свой продуктовый паек в 1 квартале года, лишаются возможности его купить. Паек прогорает. Об этом покупателей предупреждают продавцы в государственных магазинах.

Туркменские власти официально не признают наличие серьезных экономических проблем и продовольственного кризиса. Вместо этого они оказывают давление на население и вводят новые ограничения.

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Автор: Дмитрий Захаров