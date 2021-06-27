Огонь очень быстро распространяется из-за сильного ветра.

Лесные пожары бушуют вблизи курортного города Мармарис в Турции. Для борьбы с огнем задействованы вертолеты.

Об этом сообщает местное издание Haberturk.

Причины возникновения пожаров пока что неизвестны.

"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорится в сообщении.

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Огонь очень быстро распространяется из-за сильного ветра. На месте работают пожарные. Также для борьбы с огнем задействованы шесть вертолетов. Из-за ветра огонь быстро распространяется.

"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - рассказал губернатор провинции.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, во время борьбы с огнем погиб один пожарный.

При этом указано, что пожар пока что не угрожает населенным пунктам и угрозы для туристов нет. В то же время местные власти заверили, что в случае необходимости будет проведена эвакуация.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заверил, что украинцы не пострадали из-за пожаров в Турции.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 июня днем ​​в лесных районах к западу от Иерусалима вспыхнул крупный пожар, в результате чего пожарно-спасательная служба Израиля эвакуировала десятки жителей этого района.

Во второй половине дня на северной части Западного берега вспыхнуло еще несколько пожаров.

Власти подозревают, что возгорание вызвано поджогом или небрежностью.

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Автор: Анастасия Горбачева