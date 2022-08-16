Так она отреагировала на просьбу подростка получить еду.

В Техасе сотрудница Департамента семьи и защиты преложила 14-летней девочке подумать о секс-работе.

Об этом пишет NBCnews.

Девочку поселили в отель на время, пока искали ей приемную семью. Она записала на видео, как просит у сотрудницы службы по защите детей еду, после чего та предлагает ей стать проституткой.

Женщину уже уволили с должности, ее личность не разглашается

Мать девятерых детей Кейша Базли рассказала Fox26, что обратилась в департамент за помощью, когда у нее начались проблемы с дочерью. Девочка создавала проблемы в школе и убегала из дома.

"Если бы я сказала что-то подобное своему ребенку, меня назвали бы ужасным родителем. Я потеряла бы своих детей", - отметила она.

Комиссар Департамента по делам семьи и защиты в Техасе Джейми Мастерс приехал в округ Харрис, чтобы лично извиниться перед Базли и ее дочерью за слова бывшей сотрудницы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области у злоупотреблявшей алкоголем матери отобрали 5-летнего ребенка. Девочку нашли прохожие. Они рассказали, что малышка ползла по улице на четвереньках и была вся в крови.

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