18 августа 2020 года в стране уже произошел военный переворот.

Военные Мали в понедельник, 24 мая, задержали президента страны Ба Ндао и премьер-министра переходного правительства Моктара Уана из-за несогласия с их новыми кандидатурами министров.

Об этом пишет DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно освободить задержанных в результате военного переворота президента и премьер-министра.

"Я глубоко обеспокоен новостями о задержании гражданских лидеров малийского транзита власти я призываю к спокойствию и их немедленному освобождению", - написал Гутерриш.

Что стало причиной переворота

Ситуация в стране обострилась после того, как гражданское переходное правительство объявило о новом составе кабинета министров страны: в новом кабинете военные получили лишь четыре должности, что вызвало у них недовольство. Военное руководство Мали пока не прокомментировало ситуацию.

Читайте такжеВ Мьянме хунта ведет ожесточенные бои с движением сопротивления

Второй государственный переворот в Мали за год

18 августа 2020 года в стране также произошел военный переворот, во время которого от власти отстранили президента Ибрагима Бубакара. Тогда мятежники пообещали "в надлежащее время" провести в Мали выборы, однако лишь в апреле переходное правительство решило объявить о проведении президентских и парламентских выборов в Мали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора