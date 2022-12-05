Сообщается о шести пострадавших.

В Улан-Баторе вспыхнули массовые протесты из-за "дела об угле". Люди попытались ворваться в Дворец правительства и вступили в конфликт с силовиками. Из-за этого шестеро человек получили ранения.

Информацией о протестах поделилось издание Central Asia, посольство США в Монголии и росСМИ. Демонстрации начались вчера, 4 декабря. Жители столицы собрались на площади Сухэ-Батора и совершили марш по городу, но были остановлены правоохранителями.

Сегодня, 5 декабря, акция повторилась. Как сообщают росСМИ, протестующие попытались ворваться в Дворец правительства. Они вступили в противостояние с силовиками, в результате чего шестеро людей получили ранения. По предварительной информации, пострадали четверо сотрудников службы безопасности Дворца и двое протестующих.

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Причина протестов в Улан-Баторе

Люди организовали забастовки из-за "дела об угле", которого похитили на $12 миллиардов. Как недавно сообщали СМИ, в Китай прибыло меньше продукции, чем вывезли из Монголии.

В Поднебесной казнили лиц, причастных к расхищению, и передали информацию о фигурантах дела со стороны Монголии премьер-министру Оюун-Эрдэну Лувсаннамсраю.

Официальный Улан-Батор созвал экстренное заседание правительства и пообещал разобраться с виновными в краже на протяжении двух недель. При этом протестующие продолжают требовать "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".

Как сообщили на телеканале Eagle, губернатор Улан-Батора издал приказ о силовом разгоне людей. Но протестующие уже заявили, что никуда уходить не собираются.

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