Вероятно, причиной стало столкновение с птицами. В самолете не сработали шасси.

В результате авиакатастрофы пассажирского самолета в Южной Корее погибли по меньшей мере 122 человека. Авиалайнер аварийно приземлился в аэропорту города Муан, прокатился по взлетно-посадочной полосе без шасси, врезался в ограждение и взорвался, пишет CNN.

По данным местной спасательной службы, на данный момент подтверждена гибель по меньшей мере 122 человек. Два человека, оба члена экипажа, были извлечены живыми из-под обломков, однако спасатели предупреждают, что шансы найти других выжить невелики.

Рейс 7C 2216 Jeju Air из Бангкока перевозил 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Это самая смертоносная авиационная катастрофа, которая произошла в Южной Корее с 1997 года, когда Boeing 747 корейских авиалиний разбился в джунглях Гуама, в результате чего погибли 228 человек.

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Исполнительный директор Jeju Air, крупнейшего лоукост-перевозчика Южной Кореи, сказал, что до крушения в воскресенье самолет "не проявлял никаких признаков проблем".

Как представители местной пожарной службы, так и авиационные эксперты говорят, что вероятная причина аварии - неисправность шасси. Ли Чон Хюн, глава пожарной службы Муана, также сообщил СМИ, что причиной является "столкновение с птицами или плохая погода".

Пилот самолета сделал вызов на диспетчерскую башню примерно через минуту после того, как согласился на запрос диспетчеров изменить посадочные полосы, чтобы избежать возможного риска столкновения с птицами, говорят местные власти. Самолет задел навигационное оборудование на земле, а затем врезался в ограждение.

Найден один "черный ящик". По словам официальных лиц, комиссия по расследованию несчастных случаев нашла черный ящик с записью данных полета, но устройство с записью голоса еще не найдено.

На видеозаписях катастрофы видно, что ни задней, ни передней стойки шасси не было видно, поскольку из задней части скользящего самолета шел дым.

По данным пожарной службы Южной Чоллы, среди жертв 54 мужчины, 57 женщин и 11 человек, пол которых определить не удалось. Среди тех, кто находился на борту, были двое граждан Таиланда, а остальные были гражданами Южной Кореи.

Boeing 737-800 аналитики описывают как "надежную рабочую лошадку с чрезвычайно высокими показателями безопасности". Самолет Jeju Air 737, согласно визуальным данным Flightradar24, вероятно, готовился к облету аэропорта. Обычно, как сообщается, перед принятием решения о дальнейших действиях проводится облет для визуальной проверки состояния шасси.

Борт мог прекратить отправлять информационные сообщения ADS-B по нескольким причинам, таким как потеря электроэнергии на транспондере, сбои в электросети или действия пилота.

Обновлено в 10:48. Financial Times пишет, что в результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере 151 человек.

Обновлено в 11:42. Погибли 174 человека, пишет FT. Спасательная операция еще продолжается. Вступивший в должность в пятницу исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чой Санг-Мок пообещал "изучить причину и принять меры для предотвращения повторения подобных случаев".

"Это серьезная ситуация. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с последствиями", – сказал он с места аварии.

Авария самолета в Южной Корее

Как сообщал УНИАН, в Южной Корее потерпел крушение пассажирский самолет Jeju Air. Во время посадки в международном аэропорту города Муан на юго-западе страны авиалайнер самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени. Самолет выполнял рейс из Бангкока.

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