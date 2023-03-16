Энтони Блинкен сказал, что было бы ошибкой сосредотачиваться на какой-либо одной системе вооружения в любой момент времени.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решения стран об оказании военной помощи Украине являются "суверенными решениями".

Его комментарии прозвучали после того, как в четверг Польша объявила, что в ближайшие дни страна направит в Украину четыре своих истребителя МиГ-29, пишет CNN.

"Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты, смотрите, это суверенные решения стран, которые должны сделать то, что они предоставят Украине, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии. Конечно, мы тесно сотрудничаем с десятками стран по этим вопросам, но разные страны делают разные вещи в ответ на то, что у них есть и каковы предполагаемые потребности", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нигере.

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Блинкен не дал никаких указаний на то, что решение Польши изменит позицию администрации Байдена против отправки истребителей в Украину прямо сейчас.

"Наше внимание было сосредоточено на том, чтобы сделать все возможное, чтобы убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно, что она может использовать и что ей особенно нужно в данный момент, имея дело как с наступлением, которое мы наблюдаем со стороны России, через восточный фронт, но и в рамках подготовки к своим собственным действиям в предстоящие недели и месяцы, поскольку она стремится вернуть себе большую часть территории, отнятой у нее Россией", - сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что было бы ошибкой сосредотачиваться на какой-либо одной системе вооружения в любой момент времени. Он говорил об огромном характере военных ресурсов, в которых нуждается Украина, включая противовоздушную оборону, артиллерию, боеприпасы и бронетехнику.

Отправка Польшей истребителей для Украины - детали

Польша передаст Украине первые истребители в ближайшие дни. Как заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павлом, сначала Киев получит четыре МиГ-29.

Спикер правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что польская безопасность не понесет ущерба, а только укрепится в результате отправки ВСУ этих самолетов.