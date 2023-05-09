Такие действия со стороны страны-агрессора абсолютно недопустимы, подчеркнул представитель Госдепа.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель прокомментировал последние атаки РФ по Украине. Штаты считают обстрелы мирных городов и объектов критической инфраструктуры Украины недопустимыми.

"Это еще одна строка в длинном списке (проявлений – ред.) российской агрессии против Украины", – приводит слова Пателя относительно последней воздушной атаки по Киеву "Укринформ".

Он подчеркнул, что такие действия являются "абсолютно недопустимыми". По словам Пателя, война Путина против Украины пошла не по плану Кремля. Из-за этого российские оккупационные войска прибегают к обстрелам гражданского населения, а Москва посылает на фронт заключенных и выбирает эскалацию вместо мира.

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Обстрелы Украины со стороны РФ: последние новости

В течение последних нескольких дней российские оккупанты усилили атаки по украинским городам. В частности, в ночь на 8 мая россияне устроили наиболее массированную атаку дронами по Киеву с начала войны. В Воздушных силах сообщили, что за ту ночь уничтожили 35 "Шахедов".

Кроме того, ночью 8 мая враг атаковал Одесскую область. Россияне выпустили из авиации ракеты Х-22. Позже стало известно, что в результате обстрела был уничтожен склад Красного Креста с гумпомощью.

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