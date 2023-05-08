Также в результате ракетной атаки в Николаевской области поврежден мобильный госпиталь.

В Одесской и Николаевской областях из-за ракетных ударов врага 7-8 мая нанесен ущерб деятельности Общества Красного Креста Украины - уничтожена гуманитарная помощь и значительно повреждено имущество мобильного госпиталя.

Об этом сообщается на странице Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины в Facebook.

"В результате обстрелов в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью Украинского Красного Креста, в Николаеве поврежден мобильный госпиталь", - говорится в заявлении организации.

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В частности, 8 мая в Одессе уничтожено складское помещение Одесской областной организации Красного Креста Украины - пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая там размещалась.

Отмечается, что сейчас предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов в регионе приостановлено.

Также из-за ракетного обстрела Николаевской области, произошедшего 7 мая, повреждений получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

В результате этого удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели стали непригодными для дальнейшего использования. Сейчас последствия обстрела лиувидируются, после чего госпиталь заработает в привычном режиме, однако уже в другом месте.

В организации добавили, что сотрудники и волонтеры Красного Креста не пострадали.

Ракетная атака на Одесскую область: что известно

В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одеской области. Из-за попадания произошли масштабные пожары на продовольственном складе и на побережье. В частности, на складе сотрудники предприятия получили ранения, один человек погиб.

На побережье, в Белгород-Днестровском районе Одесской области, российская ракета уничтожила базу отдыха, еще пять баз и два десятка частных домов подверглись разрушениям.

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