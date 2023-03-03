Мужчины отправляли авионику России и клиентам по всему миру, которые используют российские самолеты.

Представитель Министерства торговли Соединенных Штатов Америки Мэтью Аксельрод заявил, что в городе Канзас-Сити арестовали двух американцев за помощь РФ. Их подозревают в отправке в Россию авиационных технологий, в нарушение американского экспортного контроля.

Как сообщает Reuters, в этом деле американское Министерство торговли сотрудничает с ФБР и прокурорами Министерства юстиции.

"59-летний Кирилл Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон обвиняются в сговоре с целью обойти экспортное законодательство США путем продажи авионики клиентам по всему миру, которые эксплуатируют самолеты российского производства", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчины ремонтировали и отправляли в РФ технологии от своей фирмы KanRus Trading Company. При этом они предоставляли недостоверную экспортную информацию. Например, дельцы делали счет-фактуру, в котором конечным пунктом назначения оборудования с наклейкой ФСБ РФ была Германия.

28 февраля 2022 года, после того как власти США задержали партию авионики, Министерство торговли США сообщило мужчинам, что для экспорта оборудования им требуется соответствующая лицензия. В мае, июне и июле подозреваемые незаконно переправляли электронику через Армению и Кипр.

Теперь их обвиняют в сговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредоставлении экспортной информации и контрабанде товаров. В случае доказательства вины, обоим грозит до 20 лет лишения свободы за каждое из обвинений в контрабанде.

Журналисты добавили, что агентство не смогло связаться с Буяновским и Робинсоном, чтобы получить комментарий.

Незаконная торговля с Россией и обход санкций

С момента полномасштабного вторжения России в Украину на страну-агрессора были наложены десятки санкций. В частности, компаниям запретили продавать России оружие и технологии, которые могут быть использованы ею в войне против Украины. При этом время от времени все же появляются новости о нарушении этих санкций.

Так, 2 марта 2023 года стало известно, что западные страны подозревают ОАЭ в нарушении введенных санкций. Эмираты призывают прекратить экспортные отношения с РФ.

Bloomberg пишет, что обходные пути также используются для перевозки российской нефти. По данным издания, эту нефть перекачивают между танкерами. С начала 2023 года неподалеку от Греции так перекачали по меньшей мере 23 млн баррелей нефти из РФ и дополнительных объемов очищенного топлива.

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