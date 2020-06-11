В Словакии мужчина с ножом проник в школу: есть погибшие и раненые (фото)

По данным местных СМИ, нападавший был бывшим учеником школы, который ворвался в школу около 10 утра.

В словацком городе Врутки неизвестный совершил нападение с ножом в местной школе. 22-летний мужчина из города Мартина сначала ударил ножом двух взрослых и двух детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Полиция его застрелила и взяла ситуацию под контроль. По данным местных СМИ, нападавший был бывшим учеником школы, который ворвался в школу около 10 утра.

Читайте такжеВ Лондоне произошел кровавый теракт, нападавший застрелен

"Один взрослый человек умер после его нападения", - сказал представитель полиции Михал Сливка. По предварительным данным, погибший был заместителем директора школы.

"Полиция применила к нападающему средства принуждения - оружие, после чего тот погиб", - сообщили в полиции. Нападавший был застрелен примерно в 200 метрах от школы.

Алена Крчова из оперативного центра скорой медицинской помощи рассказала о пяти пострадавших, в том числе о детях. По данным полиции, пострадали четверо человек - двое детей с порезами и двое взрослых уже находятся в больнице Мартина.

Как сообщал ранее УНИАН, более 40 учеников и сотрудников начальной школы на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе получили ножевые ранения в результате нападения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram