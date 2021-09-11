Количество пострадавших в результате вероятного отравления возросло.

Еще двух взрослых в возрасте 18 и 26 лет и одну 12-летнюю девочку госпитализировали с признаками отравления после смерти пожилой россиянки и ее внуки, которые попробовали арбуз из супермаркета.

Об этом сообщает Telegram- канал Life shot.

В сети пишут, что накануне отравления в магазине проводили дезинфекцию, но работники забыли накрыть продукты. Подозревают, что на них могло попасть отравляющее вещество.

Правоохранители изъяли и арестовали около 300 кг арбузов, образцы направили на экспертизу, что даст точный ответ относительно этой предварительно выдвинутой версии.

Читайте такжеЦветение ядовитых водорослей могло убить американскую семьюКроме того, накануне с признаками отравления госпитализировали мальчиков, хотя дети никак не контактировали с умершими и не употребляли арбуз.

Также пострадала мать погибшей девочки, но ее состояние удалось стабилизировать. В квартире семьи специалисты отобрали пробы воздуха, воды и всех продуктов, которые были дома, а также образцы моющих средств.

Что случилось

Накануне в Москве зарегистрировали смерть 61-летней россиянки и ее 15-летней внучки. У обоих обнаружили признаки отравления, умершие накануне употребляли приобретенный в местном магазине арбуз.

В Следственном комитете по Москве передали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Автор: Виолетта Орлова