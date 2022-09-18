Они обвинили его в пропаганде российских нарративов.

Министерство иностранных дел Румынии осудило и назвало неприемлимым заявление бывшего министра Андрея Марги о необходимости раздела Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД Румынии.

В ведомстве заявили, что Марга принимает, поощряет и пропагандирует "злобные нарративы, распространяемые Россией".

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"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии в отношении незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основополагающими принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", - заявили в министерстве.

Также они заявили о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

"Мы в абсолютно исключительной ситуации, и я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах", - добавил он.

Украинское посольство в Румынии выпустило заявлением, назвав такие слова неприемлемыми ни при каких обстоятельствах.

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