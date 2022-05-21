А тем временем страны цивилизованного мира продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора.

В Минтрансе РФ признали, что западные санкции, наложенные на страну-агрессора из-за нападения на Украину, сломали всю логистику в стране. В связи с чем страна вынуждена искать выход из сложившейся ситуации.

Об этом пишут РосСМИ, цитируя министра транспорта России Виталия Савельева.

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры.

В качестве альтернативных торговых путей в РФ уже рассматривают Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC) – маршрут, соединяющий Индию со странами Центральной Азии, Россией и Европой через Иран.

В России признали, что в ближайшие годы "жить будет очень сложно"

Только по базовому сценарию россияне ожидают падения ВВП к концу 2022 года на 8,8%.

Текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемический кризис, говорит глава российской Счетной палаты. И утверждает, что текущий кризис РФ, вероятно, еще не знала в своей современной истории.

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