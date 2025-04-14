В России считают, что "крах" потерпело не только НАТО, но и еще одна организация.

В России продолжают штамповать абсурдные заявления и теперь заговорили о необходимости роспуска НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

"НАТО необходимо было распустить в первую очередь, после того, как перестал существовать Советский Союз, как прекратила свое существование Организация Варшавского договора", – сказал он Анталийском дипломатическом форуме.

По словам российского министра, НАТО не смогло укрепить безопасность, "а скорее не смогла это сделать, потому что альянсом манипулировали те, кто не хотел делиться выгодами от обеспечения безопасности".

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В России также считают, что "крах" потерпело не только НАТО, но и ОБСЕ. Случилось это якобы "несколько лет назад, когда базовый принцип консенсуса был грубо нарушен людьми, которые сменяли друг друга на посту действующего председателя, генерального секретаря и всех прочих институтов по национальным меньшинствам, свободам СМИ и т.д".

"Видите, я уже забыл о некоторых институтах. Это означает, что Организацию больше никто не воспринимает всерьез. Да, они потерпели неудачу", – констатировал представитель страны, которая продолжает агрессию против суверенного государства.

Другие абсурдные заявления РФ

Недавно в России заявили, что военные контингенты европейских стран-членов Североатлантического Альянса (НАТО) готовят к "оккупации" украинских территорий. Там также обвинили Украину в срыве попыток "деэскалации".

Тем временем замглавы Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент РФ Дмитрий Медведев впал в истерику из-за возможной передачи Украине немецких ракет Taurus. Будущего канцлера Германии Фридриха Мерца российский чиновник обозвал "нацистом".

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