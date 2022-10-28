Один срочник погиб сразу, а другой - скончался в медучреждении.

В Архангельской области контрактник въехал в колонну из 20 военнослужащих срочной службы. В результате погибли два человека, и еще 11 - пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что один срочник погиб сразу, а другой - скончался в медучреждении.

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Причина происшествия пока неизвестна, им занимаются военные следователи.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил планы мобилизовать около 300 тыс. человек.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты задержали российских мобилизованных, которые отказались воевать, и удерживают их на одном из предприятий Луганской области.

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