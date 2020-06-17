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В постель – с дистанцией: в Греции секс-работницы возмущены новыми правилами из-за карантина

14:11, 17 июня 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

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С понедельника в Греции работают бордели, однако по новым правилам: работниц интимной сферы обязывают носить индивидуальные средства защиты  (защитные маски), а также записывать имена и контактные телефоны клиентов.

Кроме того, во время секса партнеры вынуждены будут держать главы врозь, постельное белье придется менять после каждого клиента, также обязательным станет только безналичный расчет.

Работники отрасли оказались в экономическом затруднении из-за пандемии, поскольку не получали никаких льгот и выплат во время карантина. Они опасаются, что новые правила могут заставить секс-работников уйти в подполье.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании в возрасте 14 лет умер кот Боб, ставший героем книги и одноименного фильма «Уличный кот по кличке Боб».

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