Пострадавших нет, пожар ликвидировали спасатели.

На автотрассе A6 в Польше произошла дорожная авария с военной техникой. Столкнулись два тягача, перевозивших танки. В результате столкновения начался пожар, танки сгорели.

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Об этом сообщает польский сайт Wszczecinie. Инцидент произошел вблизи города Шецин.

На месте пожара были слышны взрывы. Полиция оцепила район инцидента, что создало трудности для дорожного движения. Пострадавших нет, пожар ликвидировали спасатели.

В сети появилось видео с места инцидента, снятое очевидцами.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Бяла в Польше произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели десятки зданий.

Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом, в результате чего без жилья остались 112 человек. Сейчас они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей. В результате пожара также пострадали девять местных жителей. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией.

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Автор: Дмитрий Захаров