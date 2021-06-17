В Киеве цены на продукты на 60-100% выше, чем в столице Польши Варшаве.
В то же время украинцы зарабатывают в среднем втрое меньше поляков, говорится в материале "Обозреватель".
В среднем разница в цене составляет от 60-100% не в пользу Украины. Например:
- огурцы в Варшаве стоят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг;
- свекла в Польше - 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг;
- помидоры в Польше - 26,1 грн, в Украине - 40 грн за кг;
- яблоки сорта "Чемпион": 7,5 грн в Варшаве, а в Киеве - 15 грн за кг.
При этом, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц ($1,445 тыс.), а в Украине в среднем платят 13,5 тыс. грн в месяц ($500).
К тому же пищевые продукты в Украине стремительно дорожают. По данным Госстата, по сравнению с маем прошлого года цены на подсолнечное масло выросли на рекордные 75,2%, сахар подорожал на 67,2%, яйца на 34,4%, а хлеб - на 16,6%.
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По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в июне на 16% подорожала курятина. Белокочанная капуста подорожала в 2 раза, свекла - в 1,6 раза, а морковь на 78%.
Отмечается, что такого мгновенного роста цен в прошлом году не наблюдалось.
При этом, производители пищевых продуктов прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев цены вырастут еще на 10-15%.
Одной из причин подорожания продуктов в Украине эксперты называют подорожание коммунальных услуг, которые производители закладывают в цену.
А в Польше аграрии получают субсидии от государства, благодаря которым могут модернизировать фермы и устанавливать более низкие цены на продукты питания.
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