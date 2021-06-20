В результате пожара без жилья остались 112 человек.

В селе Новая Бяла в Польше произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели десятки зданий.

Об этом сообщает польское радио RMF 24.

Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом, в результате чего без жилья остались 112 человек. Сейчас они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей.

"По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жильцов. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте", - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

В результате пожара также пострадали девять местных жителей. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией.

На месте происшествия работают спасатели, а к ликвидации последствий привлекли военных.

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Автор: Денис Прядко