В селе Новая Бяла в Польше произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели десятки зданий.
Об этом сообщает польское радио RMF 24.
Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом, в результате чего без жилья остались 112 человек. Сейчас они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей.
"По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жильцов. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте", - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
В результате пожара также пострадали девять местных жителей. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией.
На месте происшествия работают спасатели, а к ликвидации последствий привлекли военных.
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