Цель поиска - окончательно подтвердить, что на польской территории не осталось ни одного элемента объекта.

В Польше будут проведены поиски возможных остатков российской ракеты, которая залетела в воздушное пространство страны во время ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба польской армии в соцсети Х.

Военные заявляют, что 30 декабря в Люблинском воеводстве будут проведены наземные поиски возможных элементов объекта, нарушившего вчера воздушное пространство Польши, для этой цели будут задействованы около 480 солдат.

"Цель поиска - окончательно подтвердить, что на польской территории не осталось ни одного элемента объекта. Действия солдат будут проходить к юго-востоку от Замостья", - сказано в сообщении.

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Пролет крылатой ракеты над Польшей

29 декабря российские захватчики совершили массированный обстрел Украины, использовав беспилотные летательные аппараты и ракеты разных типов.

В Польше, комментируя атаку, заявили, что в их воздушное пространство вошел неопознанный объект. По данным СМИ, речь может идти о крылатую ракету X-22 или Х-101. В НАТО, комментируя произошедшее, отметили, что"следят за ситуацией и сохраняют бдительность".

Позже МИД Польши вызвал российского посла "на ковер", чтобы вручить ему ноту протеста. В ней Польша требует от России объяснить инцидент, связанный с нарушением крылатой ракетой воздушного пространства страны.

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