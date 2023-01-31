В Польше медики отказали в аборте малолетней 14-летней девочке, которую изнасиловал собственный дядя. Врачи отказали в операции, сославшись на оговорку "о совести".
Об этой истории сообщила польская организация Фонд женщин и планирования семьи (FEDER) в своих социальных сетях. Инцидент случился на северо-востоке Польши, в маленьком городе в Подляском воеводстве.
Девочка какое-то время скрывала факт изнасилования и не знала о беременности. Позже о случившемся стало известно ее тете. Она попыталась помочь ребенку сделать аборт.
Согласно законодательству Польши, женщины могут прервать беременность до 12 недель при предъявлении справки из прокуратуры. По данным Фонда, у семьи девочки была эта справка, но ей все равно отказали в операции, сославшись на оговорку "о совести".
В Польше есть понятие "оговорка совести врачей" (klauzula sumienia lekarzy), которая позволяет медработникам отказаться делать аборты, если это не соответствует их религиозным принципам.
Запрет абортов в Польше
В октябре 2020 года Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. В ответ на это Европарламент принял отдельную резолюцию, которой осудили действия парламентариев Польши.
На фоне этого во многих городах страны вспыхнули массовые протесты и акции.
Позже правительство Польши заявило о ряде законопроектов, которые могли бы помочь поддержать женщин после аборта. Минюст Польши заявил, что у женщин должны быть "комнаты для плача". Однако позже чиновники забрали свои слова назад.