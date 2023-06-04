Объектом занимаются военные.

Фрагменты воздушного шара обнаружили в городе Калишки в Польше. Объект мог быть запущен с целью шпионажа.

Издание RMF FM сообщает, что объект нашли 3 июня на кукурузном поле в 4 километрах от Бяла Писка, в нескольких километрах от которого находится полигон и воинская часть.

Хозяин поля немедленно уведомил об этом полицию, которая сообщила военным. Сообщение об обнаружении аэростата подтвердили в полиции и Оперативном командовании Вооруженных Сил.

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Неизвестно, метеозонд это или военный объект, хотя предварительные исследования указывают на первую версию, но ни одна из версия еще не исключена.

Мужчина, нашедший объект, рассказал, что под фольгированным куполом аэростата находился пенопластовый ящик, антенна, а на аэростате можно было прочитать надписи на кириллице.

О том, что это может быть метеозонд, свидетельствует тот факт, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши.

Шары-шпоны в мире - что известно

2 февраля китайский воздушный шар-шпион летает над территорией США. После обнародования информации Китай попытался как можно быстрее вывести шар из воздушного пространства США.

США сбили воздушный шар 4 февраля у побережья Южной Каролины. Позже стало известно, что он способен собирать сигнальную разведку.

В свою очередь Пекин неоднократно заявлял, что воздушный шар был беспилотным гражданским объектом, который случайно оказался над территорией США.

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