В автозак завели человека без сознания.

Полицейские распылили газ на Сенной площади в Санкт-Петербурге на акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом сообщает "Фонтанка". Так, людей на Садовой улице на подступе к Сенной площади щитами отсекли сотрудники ОМОНа.

В автозак завели человека без сознания — до этого, по сообщениям очевидцев, его впятером избивали на Бородинской улице и применили электрошокер. Он пришел в себя после того, как ему дали воды.

"Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки. После этого полиция применила газ", - пишет "Фонтанка".

Акции в поддержку Навального: что известно Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального 31 января проводят акции на центральных площадях 53 российских городов.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Ольга Робейко