В Париже задержали уроженца Российской Федерации, который открыл огонь в центре французской столицы.
Об этом сообщает BFM.
Мужчину 1988 года рождения задержали и взяли под стражу 19 сентября после того, как он открыл огонь из автомата на Елисейских полях ночью накануне.
Близкий к следствию источник утверждает, что главной мишенью покушения был проезжавший мимо мужчина на скутере. Однако всего при перестрелке пострадали четыре человека.
Читайте такжеОбезглавил и ел части тела: во Франции психопат жестоко убил ребенкаЗадержать злоумышленника удалось благодаря показаниям свидетеля, который подтвердил факт случившегося и сообщил полиции, что они заметили стрелка.
После этого сотрудники отдела по борьбе с преступностью установили личность подозреваемого и арестовали его в его доме в одном из центральных районов Парижа.
По другой информации, мужчина стрелял из окна, которое выходило прямо на Елисейские поля. В этот момент в квартире находился его 23-летний знакомый.
Начато расследование.
Как уже сообщал УНИАН, в конце прошлого года во французском городе Антони страдающий от серьезных психологических расстройств мужчина ранил ножом трех человек - жертвы получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу.