Заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что "не может подтвердить заявления с обеих сторон" о причастности к взрывам на мосту.

В Соединенных Штатах прокомментировали подрыв Крымского моста утром 17 июля. Там не могут подтвердить причастность Украины или любой другой стороны к инциденту на переправе, соединяющей оккупированный Крым и Россию.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что "не может подтвердить заявления с обеих сторон" относительно причастности к взрывам на Крымском мосту. При этом Сингх отметила, что "Крым – это часть Украины".

"Право говорить о своих операциях оставим за украинцами", – подчеркнула заместитель спикера Пентагона.

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Подрыв Крымского моста

Утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, прогремели взрывы. В результате "хлопка" обрушился один из пролетов, движение по мосту было полностью остановлено. В атаке традиционно обвинили Украину. Мост якобы атаковали двумя надводными дронами.

События на Крымском мосту прокомментировали и в СБУ. Спикер ведомства Артем Дехтяренко отметил, что там с интересом наблюдают за тем, как "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Кроме того, в СБУ пообещали рассказать подробности о "хлопке" на мосту, но уже после победы.

Не обошлось и без угроз. После совещания по подрыву Крымского моста российский диктатор Владимир Путин пообещал отомстить. Он заявил, что российское Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения.

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