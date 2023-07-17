Эксперт напомнил, что это уже вторая такая мощная операция на Крымском мосту.

Новая атака на Крымский мост - очередная уникальная операция СБУ, которую она провела с ВМС ВСУ, уверен военный эксперт Олег Жданов.

"Уровень сложности операции - просто гигантский… Это же жемчужина Путина", - отметил он.

Жданов напомнил, что это уже вторая такая мощная операция на Крымском мосту.

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"Несмотря на большие силы, которые брошены на защиту Крымского моста, его атаковали надводными дронами, - заявил он. - Вот такие сложнейшие операции проводят наши силовые структуры, уровень очень высокий, в плане успешности".

Эксперт прогнозирует, что это не последняя атака на Крымский мост:

"Кое-кто обрадовался, что железнодорожная часть моста целая - значит будет еще не одна атака… Крымский мост будет разрушен, это будет способствовать освобождению полуострова Крым".

Атака на Крымский мост - что сообщалось

Напомним, рано утром 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы.

В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали по организации взрывов на Крымском мосту после победы: "Учитывая многочисленные запросы СМИ относительно очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Крымский мост атаковали сами россияне.