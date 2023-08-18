Милитаризация Пекином биологических технологий и исследований вызывает в США растущее беспокойство из-за отсутствия раннего предупреждения и готовности.

Вооруженные силы США находятся в "ключевом моменте" в области биозащиты и должны действовать безотлагательно, чтобы справиться с потенциалом биологического оружия и другими катастрофическими событиями, включая пандемии. Речь идет о растущей угрозе со стороны Китая, а также опасностях, исходящих от России, и постоянные угрозы от Северной Кореи, Ирана и воинствующих экстремистских организаций.

Об этом сказано в опубликованном в четверг обзоре Министерства обороны США о биологических угрозах, пишет The Washington Post.

Документ, призванный задать тон стратегии Пентагона в области биологической защиты до 2035 года, выделяет Китай как ключевую долгосрочную угрозу. Это ставит под сомнение соблюдение Пекином существующих международных правил в отношении биологического оружия и вызывает обеспокоенность по поводу его ускоренных планов по интеграции гражданских программ биологических исследований в военные.

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Обзор Пентагона предполагает, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, сохраняют способность создавать смертельные токсины и патогены, и что "достижения как в синтетической биологии, так и в синтезе пептидов могут позволить государствам разрабатывать широкий спектр новых токсинов как с выводящим из строя, так и смертельным действием".

В отчете также отмечается, что Россия и Северная Корея продолжают активные программы создания наступательного биологического оружия.

Китай - главная угроза

Обзор основан на опыте, извлеченном из реагирования на COVID-19, а также на Стратегии национальной обороны администрации Байдена до 2022 года. Он следует за годами растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном по поводу биологических исследований, в том числе предположений о происхождении коронавируса и бездоказательных обвинений Пекина в том, что Соединенные Штаты проводили биовоенные исследования в Украине.

Несмотря на то, что обзор носит широкомасштабный характер, акцент в нем на Китае в качестве главного приоритета является отходом от предыдущих оценок и подчеркивает новые опасения по поводу расширяющихся усилий Пекина по обогащению биологических ресурсов.

"Я не удивлюсь, если в следующем году они скажут, что у Китая есть какие-то программы наступательного биологического оружия. Обычно они просто говорят что-то вроде: нас беспокоит двойное использование. А в этом году они этого не сделали", - сказала Аша М. Джордж, исполнительный директор Двухпартийной комиссии по биозащите, добавив, что Россия остается не менее опасной угрозой.

"Возможно, Министерство обороны ставит Китай на первое место из-за всех миллиардов, которые они инвестируют в это. И, вероятно, у них нет доказательств того, что Россия вкладывает столько денег в биоэкономику", - сказала она.

Биологические исследования Китая

За последнее десятилетие Пекин вложил значительные средства в сеть лабораторий биобезопасности высокого уровня, оснащенных оборудованием для обработки и тестирования более опасных патогенов. Он также потратил миллиарды долларов на более широкие научно-исследовательские программы с целью стать мировым лидером в области узкоспециализированных медицинских и биологических исследований.

"Соединенные Штаты обеспокоены соблюдением требований в отношении исследований и разработок токсинов, проводимых военно-медицинскими учреждениями КНР, учитывая их потенциальную биологическую угрозу. КНР также обнародовала планы по превращению Китая в мирового лидера в таких технологиях, как генная инженерия, точная медицина и наука о мозге", - говорится в обзоре Минобороны США.

Китай ввел масштабные изменения в политику, которые все больше пересматривают биологические исследования в рамках национальной безопасности, ограничивая сотрудничество за границей. В 2017 году Пекин заявил, что на биологические исследования будут выделены специальные средства в рамках проекта "военно-гражданского слияния" - национальной программы по интеграции гражданских технологий и исследований в Народно-освободительную армию.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне отказался комментировать конкретные утверждения из нового отчета Пентагона, отметив лишь, что Китай "категорически против распространения биологического оружия и его технологий".

"Мы постоянно усиливаем экспортный контроль над биологическими предметами и технологиями двойного назначения", - сказал он, напомнив, что Китай подписал Конвенцию о запрещении биологического оружия от 1984 года.

Угроза от Китая и России - манипулирование информацией

Пекин призвал Соединенные Штаты обнародовать более подробную информацию о своих собственных исследованиях в области биологической защиты и повторил бездоказательные заявления Москвы о том, что Пентагон финансирует лаборатории биологического оружия в Украине.

В марте прошлого года Белый дом назвал заявления "абсурдными" и предупредил, что Россия может применить собственное биологическое оружие в Украине. Имеются некоторые ограниченные доказательства того, что Россия применила в Украине малоактивные химические вещества, в том числе слезоточивый газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом году, что российские военные использовали бомбы, которые рассеивают белый фосфор, сильно зажигательный химикат.

В опубликованном в четверг обзоре Пентагона говорится, что Китай и Россия "также доказали свою способность манипулировать информационным пространством, чтобы воспрепятствовать атрибуции" биологических угроз, что может усложнить принятие решений США в случае использования биологического оружия.

Что должны делать в США - рекомендации

В обзоре содержится призыв к более широкой рационализации обязанностей в Министерстве обороны для устранения растущей угрозы биобезопасности, а также к усилиям по активизации сбора разведывательных данных, бионаблюдения и анализа раннего предупреждения.

В нем говорится, что Пентагону необходим "более коллективный и унифицированный подход к координации своих ролей и обязанностей в области биозащиты из-за децентрализованного характера деятельности по биозащите", и предупреждается об "ограниченной ситуационной осведомленности о биоугрозах" и "недостатках готовности и подготовленности".

"Они должны стать более организованными и скоординированными в отношении того, что происходит внутри Министерства обороны. И это не всегда легко сделать, потому что существуют естественные разногласия и разрозненность. Ясно, что они предпринимают совместную попытку", - сказала Аша Джордж.

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Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс активизирует свои усилия в области разработки мер защиты от биологического оружия. По его словам, на фоне пандемии коронавируса очевиднее стали опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов.

Столтенберг не исключил, что в ответ на масштабное нападение с применением биооружия, которое может повлечь за собой сотни тысяч смертей, может последовать удар с задействованием обычного или ядерного вооружений.

Ранее эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом отмечали, что после пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия. Они отметили, что ситуация с COVID показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал.

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