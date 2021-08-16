Совет Безопасности ООН призывает к переговорам по созданию нового правительства и прекращению насилия в Афганистане.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном после экстренного заседания, пишет DW.
В ООН отметили, что в стране необходимо восстановить безопасность и порядок.
"Члены Совета Безопасности ООН призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и формированию нового правительства путем инклюзивных переговоров", - говорится в заявлении.
Читайте такжеБоевики Талибана отправляют афганских женщин по домам и запрещают им работать – СМИТакже они считают, что в Афганистане нужно сформировать единое, инклюзивное и представительное правительство. В его составе должны быть женщины.
В заявлении говорится, что должна быть усилена деятельность по оказанию гуманитарной помощи стране, а "все стороны" должны способствовать этому.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов "быть чрезвычайно сдержанными". Он подчеркнул, что желающим необходимо дать возможность покинуть страну.
Ситуация в Афганистане
Как сообщал УНИАН, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.