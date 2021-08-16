Генсек ООН заявил, что талибы должны быть "чрезвычайно сдержанными".

Совет Безопасности ООН призывает к переговорам по созданию нового правительства и прекращению насилия в Афганистане.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном после экстренного заседания, пишет DW.

В ООН отметили, что в стране необходимо восстановить безопасность и порядок.

"Члены Совета Безопасности ООН призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и формированию нового правительства путем инклюзивных переговоров", - говорится в заявлении.

Читайте такжеБоевики Талибана отправляют афганских женщин по домам и запрещают им работать – СМИТакже они считают, что в Афганистане нужно сформировать единое, инклюзивное и представительное правительство. В его составе должны быть женщины.

В заявлении говорится, что должна быть усилена деятельность по оказанию гуманитарной помощи стране, а "все стороны" должны способствовать этому.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов "быть чрезвычайно сдержанными". Он подчеркнул, что желающим необходимо дать возможность покинуть страну.

Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Людмила Жерновская