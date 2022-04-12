Американская полиция разыскивает мужчину в строительном жилете и противогазе

Трагический инцидент произошел в метро Нью-Йорка. Предварительно, два человека открыли огонь по людям на одной из станций метро.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что на платформе бруклинской станций метро застрелили несколько человек. Спасатели сообщили, что ранения получили минимум 13 человек, а один пострадавший в критическом состоянии.

По словам очевидцев, стрельбу могли устроить два человека, один был одет в форму сотрудника метрополитена. При этом один из нападавших скрылся, а судьба второго неизвестна. В связи с этим правоохранители разыскивают мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

Также по данным американские СМИ, на месте происшествия нашли взрывные устройства, которые не взорвались.

Как ранее сообщал УНИАН, в средней школе Ноксвилла американского штата Теннесси произошла стрельба, в результате которой погиб ученик и был ранен полицейский.

Отмечается, что стрельбу открыл один школьник, который отказался покидать туалет по требованию копов. После чего открыл огонь и был застрелен. Один из правоохранителей получил ранение и был госпитализирован.

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