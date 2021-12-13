Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Франция еще прекраснее, поскольку Новая Каледония решила остаться ее частью".

Избиратели французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане на референдуме подавляющим большинством голосов высказались против независимости.

Это был третий и последний референдум, сообщает Русская служба ВВС News.

Более 96% жителей проголосовали за то, чтобы оставаться в составе Франции.

На предыдущих двух референдумах, в 2018 и 2020 годах, противники независимости победили с меньшим перевесом. Три референдума были предусмотрены соглашением от 1988 года с движением за независимость островов.

Читайте такжеФранция заключила контракт с Грецией на поставку фрегатовКомментируя итоги референдума, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Франция еще прекраснее, поскольку Новая Каледония решила остаться ее частью".

Новая Каледония

Новая Каледония - архипелаг в южной части Тихого океана с населением в 270 тысяч человек. От метрополии ее отделяют 18 тысяч километров.

В 2018 году против отделения от Франции высказались около 57% избирателей.

Автор: Виктория Токарева