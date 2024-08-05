Политик умер в результате анафилактического шока, вызванного укусами осы.

Оса

В Молдове депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Юрий Песат умер после укуса осы.

Как сообщает пресс-служба PAS, Песат умер утром 5 августа от анафилактического шока, вызванного укусами осы. Политику было 52 года.

"С большой скорбью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги Юрия Песата, вице-президента комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. Смерть произошла сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами осы", - отметили в партии.

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Однопартийцы назвали Песата "преданным, трудолюбивым, неотъемлемым коллегой" и выразили искренние соболезнования родным.

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Ранее посол Марко Шевченко рассказал, что обсуждается возможность возвращения мужчин, которые выехали из страны незаконно, и не получили убежище в Молдове.

Весной в министерстве внутренних дел Молдовы сказали, что готовы помогать Украине задерживать людей, которые пытаются пересечь границу без разрешения. Также они работают над устранением незаконных "схем" на своей территории.

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