В Молдове депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Юрий Песат умер после укуса осы.
Как сообщает пресс-служба PAS, Песат умер утром 5 августа от анафилактического шока, вызванного укусами осы. Политику было 52 года.
"С большой скорбью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги Юрия Песата, вице-президента комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. Смерть произошла сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами осы", - отметили в партии.
Однопартийцы назвали Песата "преданным, трудолюбивым, неотъемлемым коллегой" и выразили искренние соболезнования родным.
Новости об украинцах в Молдове - это нужно знать
Ранее посол Марко Шевченко рассказал, что обсуждается возможность возвращения мужчин, которые выехали из страны незаконно, и не получили убежище в Молдове.
Весной в министерстве внутренних дел Молдовы сказали, что готовы помогать Украине задерживать людей, которые пытаются пересечь границу без разрешения. Также они работают над устранением незаконных "схем" на своей территории.