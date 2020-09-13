В Минск стянули военную технику / Выборы видишь? | TUT.BY
На проспекте Независимости в Минске заметили колонну автозаков, военных грузовиков и машин с колючей проволокой.
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Видео с техникой опубликовано в Telegram-канале «Выборы видишь? TUT.BY».
Накануне в Минске силовики задержали десятки участниц Женского марша. по данным правозащитного центра «Вясна», задержаны 46 человек.
Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.
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