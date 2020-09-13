В Минске заметили колонну автозаков и военной техники (видео)

Акции протеста начались в Беларуси после выборов президента и продолжаются уже более месяца.

На проспекте Независимости в Минске заметили колонну автозаков, военных грузовиков и машин с колючей проволокой. Читайте такжеВ Киеве прошел марш солидарности с белорусскими женщинами (фоторепортаж) Видео с техникой опубликовано в Telegram-канале «Выборы видишь? TUT.BY». Накануне в Минске силовики задержали десятки участниц Женского марша. по данным правозащитного центра «Вясна», задержаны 46 человек. Ситуация в Беларуси: хроника 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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