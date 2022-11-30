Для Альянса взаимоотношения с Поднебесной названы "системным вызовом".

В министерстве иностранных дел Литвы призвали осторожнее относиться к связям с Китаем. Экономическая зависимость от КНР может быть опасной, что подтвердила ситуация с Россией.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Как передает портал Bloomberg, он сказал в кулуарных беседах с коллегами: "Мы видели, что зависимость от России означает для всех нас на Западе. Я просто надеюсь, что мы усвоили урок и не повторим тех же ошибок во второй раз [с Китаем]".

На встрече в Бухаресте должны составить 20-страничный отчет, посвященный КНР. В нем проанализируют военный потенциал, политику и новые технологии Поднебесной, а также ее роль в критической инфраструктуре союзников, заявили источники Bloomberg. Документ также включает несколько рекомендаций, например, повышение устойчивости и осведомленности в определенных областях.

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При этом, по мнению министра иностранных дел Италии Антонио Таджани, Пекин может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине: "В данный момент Китай очень важен для того, чтобы подтолкнуть Россию к соглашению. Если мы хотим достичь соглашения о мире, нам нужны решительные действия со стороны Китая, господина Эрдогана, а также со стороны Соединенных Штатов".

Эту позицию поддержал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он считает, что КНР может стать союзником в вопросах изменений климата и прекращения войны в Украине.

Политическая позиция Китая

Официальный Пекин неоднократно призывал к заключению мира между Россией и Украиной. Однако в Поднебесной не называют РФ агрессором и вторят кремлевской пропаганде на уровне нарративов.

По данным издания The Spectator, США заблокировали передачу истребителей МиГ-29 из Польши в Украину по просьбе Китая. КНР пообещала, что "обезвредит ядерную угрозу Путина" взамен поставок самолетов.

Как отметили журналисты портала Defense Express, РФ регулярно отправляет тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр" в Китай. За последнюю неделю они совершили около десяти рейсов. Что находилось на борту, неизвестно, но, возможно, военная помощь.

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