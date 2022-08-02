КНР пообещала защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это "серьезная политическая провокация" со стороны Штатов. Китай будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Как передает портал Bloomberg, с таким комментарием выступило Министерство иностранных дел Китая после приземления самолета Пелоси.

"Китай обязательно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны быть возложены на американскую сторону и сепаратистские силы "независимости Тайваня", — заявили в министерстве иностранных дел КНР.

Почему визит Пелоси вызвал острую реакцию Пекина

Время поездки спикера Палаты представителей США особенно чувствительно для Китая: она состоялась через день после 95-й годовщины Народно-освободительной армии и всего за несколько месяцев до 20-го съезда партии, на котором Си Цзиньпин, как ожидается, получит беспрецедентный третий срок. Си сделал "омоложение китайской нации" стратегическим приоритетом, а работа по возвращению Тайваня под власть Пекина рассматривается как основа легитимности Коммунистической партии.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 17:30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси уже приземлилась в Тайбэе и стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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