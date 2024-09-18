Пейджеры, вероятно, изготовлены Gold Apollo, базирующейся в Тайбэе, узнали журналисты.

В тысячи пейджеров ливанской группировки "Хезболла", которые сдетонировали 17 сентября на Ближнем Востоке, взрывчатое вещество было вложено еще на стадии производства или комплектации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, среди которых - высокопоставленный чиновник в ливанских силах безопасности. "Подробности проливают свет на беспрецедентное нарушение безопасности "Хезболлы", в результате чего взорвались тысячи пейджеров по всему Ливану, что привело к гибели девяти человек и ранению около 3000, включая бойцов группировки и иранского посланника в Бейруте", - говорится в публикации.

Как отмечается, "Хезболла", которую поддерживает Иран, поклялась отомстить Израилю. "Несколько источников сообщили, что операция, очевидно, готовилась много месяцев. Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что группировка заказала 5000 пейджеров, изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo, которые были ввезены в страну весной", - пишет Reuters.

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Высокопоставленный источник в ливанской службе безопасности идентифицировал фотографию модели пейджера, AP924, который, как и другие пейджеры, беспроводным способом принимает и отображает текстовые сообщения, но не приспособлен для телефонных звонков.

Боевики "Хезболлы" использовали пейджеры как низкотехнологичное средство связи, пытаясь избежать отслеживания местоположения со стороны израильских спецслужб. Однако, как утверждают источники агентства, пейджеры были модифицированы израильской разведкой "на уровне производства". Как утверждается, специалистам "Моссад" (внешняя разведывательная служба Израиля) удалось внедрить в пейджеры платы, содержащие взрывчатое вещество, вместе с соответствующим кодом. По данным ливанских источников, обнаружить эти "подарки" практически невозможно даже с помощью сканера или иного устройства.

Источник сказал, что 3000 пейджеров взорвались, когда им было отправлено закодированное сообщение, одновременно активируя взрывчатку. "Другой источник в службе безопасности сообщил, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, и "Хезболла" не обнаруживала их в течение месяцев", - сказано в статье.

Журналисты проанализировали снимки, на которых - остатки взорвавшихся пейджеров. На фото видны наклейки, которые соответствовали пейджерам, изготовленным Gold Apollo, базирующейся в Тайбэе. "Ни Израиль, ни Gold Apollo не отреагировали на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию", - констатирует агентство.

"Хезболла" оправилась от атаки, в результате которой бойцы и другие люди были ранены, госпитализированы или убиты. Один из официальных представителей "Хезболлы", который говорил на условиях анонимности, сказал, что взрыв стал "самым большим нарушением безопасности" группировки с 7 октября 2023 года - с момента начала конфликта между Израилем и союзником "Хезболлы" - ХАМАСом.

"Это, бесспорно, самый большой провал контрразведки, который "Хезболла" потерпела за последние десятилетия", - сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки правительства США Ближнего Востока.

Важные новости мира - что уже сообщалось

Напомним, в Ливане массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". Сотни людей были ранены, также есть погибшие. Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

Сначала сообщения о пострадавших в результате взрывов начали поступать из южных пригородов столицы Бейрута и с юга страны. В "Хезболле" связывают произошедшее с действиями израильских спецслужб.

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