Для северокорейцев корейские драмы - это "наркотик", который помогает им забыть свою тяжелую реальность.

В Корейской Народной Демократической Республике, известной как Северная Корея, двух подростков отправили на каторгу просто из-за того, что они смотрели k-pop видео (направление поп-музыка Южной Кореи).

Как сообщает ВВС, 16-летних подростков осудили в 2022 году. "Законодательный" процесс изображен на видеозаписи, его предоставили в научно-исследовательском институте South and North Development (Sand). Эта организация работает с корейцами, которым удалось бежать с севера на юг. Материал считается уникальным, поскольку власти Северной Кореи запрещают утечку подобной информации за пределы страны.

В частности, на "ролике" - двое подростков из Пхеньяна, которые осуждены на значительный срок только за увлечение "посторонней" культурой. На открытой "площадке", похожей на стадион, - сотни студентов. Перед "публикой" на мальчиков надели наручники. Основываясь на публикации, они были приговорены к 12 годам каторжных работ после того, как были признаны виновными в просмотре и распространении южнокорейских фильмов, музыки и музыкальных клипов в течение трех месяцев.

"Голос за кадром" сообщает: "культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков".

"Им всего по 16 лет, но они разрушили свое будущее", - говорит пропаганда.

Как отмечается, видео распространялось в Северной Корее с целью "идеологического образования".

По мнению представителей Sand, лидера КНДР Ким Чен Ына очень беспокоит, что молодые люди изменили свой образ мышления, он хочет вернуть "его обратно на север". Для жителей КНДР малейшая возможность приобщиться к "посторонней" культуре - как глоток воздуха.

"Для северокорейцев корейские драмы - это "наркотик", который помогает им забыть свою тяжелую реальность", - рассказал один из перебежчиков.

По данным СМИ, КНДР уже выносила суровые приговоры всем, кто был пойман на южнокорейских развлечениях, копирует манеру речи, прическу или одежду южнокорейцев. Особенно наказание было ужесточено с 2020 года, когда в КНДР был принят радикальный закон "антиреакционной мысли".

Ким Чен Ын агрессивно обратился к Сеулу

Напомним, недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные военные заводы и сделал агрессивно заявление в адрес Южной Кореи. В частности, диктатор "выразил большое удовлетворение" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением". Он подчеркнул, что необходимо выпускать больше вооружений и техники, и назвал Южную Корею "самой пустой державой для КНДР". Он также пообещал превратить страну в пепел, если та будет угрожать "суверенитету и безопасности" КНДР.

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