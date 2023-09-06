Сегодня Метте Фредериксен находится с официальным визитом в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен после завершения переговоров в Киеве посетили Аллею смелости на площади Конституции и приняли участие в открытии именной таблички, посвященной датской премьерке.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония открытия таблички состоялась после совместной пресс-конференции Зеленского и Фредериксен.

Глава государства напомнил, что Фредериксен уже посещала Украину в самые сложные времена испытаний 21 апреля 2022 года.

Зеленский выразил уверенность, что Силы обороны Украины и украинский народ одержат победу в войне также благодаря международным партнерам.

Президент поблагодарил премьера Дании, как лидера датского народа, который был с украинцами с самого начала борьбы за свободу и независимость Украины, в самые трудные часы.

"Это уже третий визит в Украину во время этой войны. Визит всегда с результатами не на словах, а в конкретной поддержке нас, как на поле боя, так и в гуманитарной поддержке", - сказал Зеленский.

Он заявил, что надо, чтобы память о поддержке Дании "не затерлась в истории, а была всегда с нами".

В связи с этим в честь Фредериксен и датского народа в Киеве открыта именная табличка:

Дания готовит новый пакет помощи для Украины

Напомним, во время сегодняшнего визита премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Киеве стало известно о намерение страны предоставить Киеву 12-й пакет военной помощи. Об этом заявил гарант Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что общий объем помощи от Дании достигает более 1,6 млрд долларов и анонсировал хорошие новости о тренировках пилотов ВСУ на истребителях F-16.

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