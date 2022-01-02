Район вокруг здания парламента оцеплен. Видны клубы густого дыма и открытое горение.

Сегодня, 2 января, начался пожар в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне.

Об этом сообщает AFP.

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"Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи", — сообщил пресс-секретарь городской службы по чрезвычайным ситуациям.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Видны клубы густого дыма и открытое горение.

Начато расследование причин возникновения пожара.

The parliamentary building in Cape Town was on fire on Sunday morning and according to media reports, large flames and a huge column of smoke were seen at around 5:30 am. #AlgoaFMNewshttps://t.co/qD83if00AUpic.twitter.com/WWM8YmAesu — AlgoaFMNews (@AlgoaFMNews) January 2, 2022

Пожар в Колорадо:

31 декабря 2021 года в американском штате Колорадо лесной пожар уничтожил сотни жилых домов. Из-за огненной стихии десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.