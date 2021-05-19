Деревню затопили в 1950 году / Фото Luisa Azzolini
В Италии на дне озера обнаружили затопленную деревню Курон. Она пробыла под водой более 70 лет.
Об этом пишет TJournal.
Искусственное озеро Резия осушили на время ремонтных работ. На дне обнаружили более 160 домов.
Деревню затопили в 1950 году, чтобы увеличить объём производства на электростанции в коммуне Глоренца. Местным жителям предоставили новые дома.
Над озером возвышалась только башня церкви, построенной в 14-м веке.
Отмечается, что история этой деревни вдохновила Netflix на съёмки хоррор-сериала «Затопленный город».
Фото Luisa Azzolini
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