Женщина может обжаловать этот смертный приговор.

Иранский суд приговорил женщину к смертной казни путем забивания камнями за супружескую измену, пишет The Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ.

Известно, что женщина работала тренером в женском тренажерном зале, и что ее муж обратился в полицию в после того, как узнал с помощью камер наблюдения, что у нее были отношения с другими мужчинами.

Женщину за прелюбодеяние приговорили к забиванию камнями.

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В то же время, отмечается, что согласно иранскому законодательству, она может обжаловать смертный приговор, поскольку, хотя иранские суды иногда приговаривают людей к смертной казни за измены, после апелляции наказание может быть смягчено до более легкого.

Иран находится под международным давлением из-за широкого применения смертной казни. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Иран казнит людей "тревожными темпами". По его словам, по меньшей мере 419 человек были приговорены к смертной казни за первые семь месяцев этого года, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Преступления, предусматривающие смертную казнь в Иране, включают прелюбодеяние, содомию, убийство, изнасилование, вооруженное ограбление, похищение людей и незаконный оборот наркотиков.

Нравы в Иране

Ранее в Иране чиновника, отвечающего за соблюдение исламских ценностей, отстранили от должности из-за видеозаписи, на которой, по некоторым данным, он занимается сексом с другим мужчиной.

А известного украинского ведущего во время съемок в Иране обвинили в шпионаже и едва не казнили.

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