В МИД страны заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают попытку России аннексировать оккупированные территории Украины, в частности, Крым, Донецкую и Луганскую области.

Об этом шла речь в интервью главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана изданию TRT World. По его словам, несмотря на хорошие отношения между Москвой и Тегераном, Иран все же не признает аннексию украинских территорий.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", - подчеркнул министр.

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Глава МИД также утверждает, что Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.

"Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", - подытожил Абдоллахиан.

Война в Украине: роль Ирана

Несмотря на эти заявления, Иран поставляет России дроны-камикадзе. Их страна-агрессор использует для ударов по гражданствой инфраструктуре Украине. Кроме того, страны договорились о производстве беспилотников непосредственно на территории РФ.

28 октября 2022 года представители иранской диаспоры провели в Киеве акцию протеста против поддержки властью Ирана российской агрессии в Украине. Во время акции они скандировали "Слава Украине" и пели украинские песни.

В то же время власти Ирана не спешат передавать России баллистические ракеты, которые РФ настойчиво просит уже много месяцев. Военно-политический эксперт Юрий Федоров считает, что прежде всего это связано с давлением Запада.

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